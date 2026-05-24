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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Trunkenheitsfahrt gestoppt (0127560/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.05.2026) befanden sich Kräfte der Polizeiinspektion Greiz im Rahmen der Streifentätigkeit im Bereich Zeulenroda-Triebes und wollten einen 19-Jährigen VW Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes unterziehen. Dieser missachtete die Anhaltesignale und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt in Zeulenroda-Triebes. Das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer konnte letztendlich in der Heinrich-Wobst-Straße in Langenwolschendorf festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille, weshalb anschließend eine gerichtsverwertbare Blutentnahme im Krankenhaus Greiz durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Es wurde ein Strafverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen und der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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