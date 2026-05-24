Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Verkehrsunfallflucht in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (0126161/2026)

Greiz (ots)

Am Freitagmorgen (04:50 Uhr), den 22.05.2026, teilte ein aufmerksamer Bürger eine Verkehrsunfallflucht im Ortsteil Sorge-Settendorf in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mit. Hierbei fuhr ein bislang unbekannter Täter in einen Gartenzaun und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw Dacia Logan in der Farbe Grau. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Fahrzeug aufgefunden werden, wobei jedoch der Fahrzeugführer bislang nicht ermittelt werden konnte. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0126161/2026 unter der Tel.: 03661 6210. <PH>

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