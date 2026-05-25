Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 58-jährigen Mann (VER/0128072/2026)

Gera (ots)

Die Polizei Gera bedankt sich für die Mitarbeit und Hinweise, die zum Auffinden des Vermissten geführt haben. Der Vermisste ist wohlauf.

Die Öffentlkeitsfahndung kann entsprechend zurückgenommen werden und um eine Löschung der Bilder wird gebeten.

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