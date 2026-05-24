Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz)Verkehrsunfall mit Personenschaden in Zeulenroda-Triebes (0127279/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag, den 23.05.2026, ereignete sich gegen 14:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Schopperstraße und der Straße Bendenreihe in Zeulenroda-Triebes ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen. Verursacht wurde der Unfall durch ein 60-jährigen Skoda Fahrer, welcher den zweiten, vorfahrtsberechtigten Kleinkraftrad-Führer, welcher die Schopperstraße befuhr, nicht die Vorfahrt gewährte und in der Folge mit diesem kollidierte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 8000EUR. Weiterhin wurde durch den Aufprall der Moped Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.<PH>

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