PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz)Verkehrsunfall mit Personenschaden in Zeulenroda-Triebes (0127279/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag, den 23.05.2026, ereignete sich gegen 14:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Schopperstraße und der Straße Bendenreihe in Zeulenroda-Triebes ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen. Verursacht wurde der Unfall durch ein 60-jährigen Skoda Fahrer, welcher den zweiten, vorfahrtsberechtigten Kleinkraftrad-Führer, welcher die Schopperstraße befuhr, nicht die Vorfahrt gewährte und in der Folge mit diesem kollidierte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von circa 8000EUR. Weiterhin wurde durch den Aufprall der Moped Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.<PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 12:38

    LPI-G: (LK Greiz) Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Greiz (0127125/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am Samstag, den 23.05.2026, ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße Am Hasental in Greiz. Verursacht wurde der Unfall durch einen 60-jährigen KIA Fahrer, welcher einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer die Vorfahrt nicht gewährte. Dadurch kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer leicht verletzt und ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 12:36

    LPI-G: (LK Greiz) Übungsfahrt endet mit Unfall (0126946/2026)

    Greiz (ots) - Weida. Am Freitagabend, den 22.05.2026, wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Greiz aufgrund eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden in der Straße Am Schafberge in Weida alarmiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis einen Personenkraftwagen führte und einen 22-Jährigen Mann leicht verletzte. Der genannte 22-Jährige wollte den Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 12:31

    LPI-G: (LK Greiz) Gefährliche Körperverletzung in Greiz (0126993/2026)

    Greiz (ots) - Greiz. Am Freitagabend, den 22.05.2026, kam es auf dem LIDL Parkplatz in Greiz in der August-Bebel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei war der Auslöser eine verbale Streitigkeit zwischen einem 45-jährigen Mann und einer 49-Jährigen. Infolge dessen kam es zu einer Rangelei, wobei die männliche Person die weibliche zu Boden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren