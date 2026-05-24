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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer in Greiz (0127125/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstag, den 23.05.2026, ereignete sich gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Straße Am Hasental in Greiz. Verursacht wurde der Unfall durch einen 60-jährigen KIA Fahrer, welcher einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer die Vorfahrt nicht gewährte. Dadurch kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer leicht verletzt und im Rettungswagen behandelt wurde. Zudem entstand durch den Unfall hoher Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Das Fahrrad war anschließend nicht mehr fahrbereit. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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