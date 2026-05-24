LPI-G: (LK Greiz) Verstoß Sprengstoffgesetzt - Böller aufgefunden (0126725/2026)

Altenburg (ots) - Am späten Freitagabend rückten Einsatzkräfte der Altenburger Polizei nach eingegangenem Notruf zu einer Bedrohungshandlung in die Ahornstr. aus, hierbei war laut Mitteilung auch ein Messer im Spiel. Vor Ort konnten zwei bereits mehrfach in Erscheinung getretene Brüder im Alter von 23 und 25 Jahren festgestellt werden. Beide Streithähne waren wohl zuvor aneinandergeraten. Infolge schlug der jüngere ...

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