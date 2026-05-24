LPI-G: (LK Greiz) Verstoß Sprengstoffgesetzt - Böller aufgefunden (0126725/2026)
Greiz (ots)
Greiz. Am Freitagabend, den 22.05.2026 gegen 17:25 Uhr, wurde ein 40-Jähriger im Goethepark in der Poststraße in Greiz einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei konnte ein Knallkörper DumBum der Kategorie F3 (5 Gramm) aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet und der Feuerwerkskörper wurde beschlagnahmt. <PH>
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