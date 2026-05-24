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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Verstoß Sprengstoffgesetzt - Böller aufgefunden (0126725/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend, den 22.05.2026 gegen 17:25 Uhr, wurde ein 40-Jähriger im Goethepark in der Poststraße in Greiz einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei konnte ein Knallkörper DumBum der Kategorie F3 (5 Gramm) aufgefunden werden. Aufgrund dessen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet und der Feuerwerkskörper wurde beschlagnahmt. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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