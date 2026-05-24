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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Übungsfahrt endet mit Unfall (0126946/2026)

Greiz (ots)

Weida. Am Freitagabend, den 22.05.2026, wurden die Kräfte der Polizeiinspektion Greiz aufgrund eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden in der Straße Am Schafberge in Weida alarmiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger ohne Fahrerlaubnis einen Personenkraftwagen führte und einen 22-Jährigen Mann leicht verletzte. Der genannte 22-Jährige wollte den Fahrzeugführer vom Fahren abhalten, da dieser Kenntnis über die nicht vorhandene Fahrerlaubnis hatte. Aus diesem Grund stellte sich dieser vor das Fahrzeug, wodurch es zur Kollision kam. Der Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Da der 21-jährige Fahrzeughalter ebenfalls Kenntnis vom Sachverhalt hatte, wurde gegen diesen ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser wissentlich die Fahrt gestattete. <PH>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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