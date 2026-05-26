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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Geldkassette aus Freibad entwendet (0128259/2026)

Altenburg (ots)

Gößnitz. Am Montagnachmittag (25.05.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter gegen 14:50 Uhr eine Geldkassette aus dem Kassenbereich des Freibades in Gößnitz. Der Mann griff die auf einem Tisch abgestellte Kassette und flüchtete anschließend zu Fuß sowie später mit einem Fahrrad. In der Kassette befanden sich rund 200 Euro Bargeld. Der Täter wurde als etwa 35 bis 40 Jahre alter Mitteleuropäer, circa 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, ein rotes Basecap sowie eine Sonnenbrille. Die Polizei Altenburger Land ermittelt und sucht weitere Zeugen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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