POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbrecher unterwegs

In den vergangenen Tagen stiegen Unbekannte in ein unbewohntes Gebäude bei Ebersbach an der Fils ein.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag 11.1., 17.30 Uhr und Sonntag 18.1., 9.30 Uhr, waren Einbrecher im Ortsteil Bünzwagen unterwegs. In der Straße Unterer Wasen drangen sie mutmaßlich über das Küchenfenster in das seit mehrere Monaten leerstehende Haus ein. Im Innern suchten die Einbrecher nach Brauchbarem. Was die Unbekannten mitgenommen haben, muss die Polizei noch ermitteln.

Die Kriminalpolizei Göppingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und fragt:

- Wer hat zwischen 11.1. und 18.1. verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Bünzwangen gesehen? - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

