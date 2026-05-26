Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendieb flüchtet ohne Beute (0127398/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitagnachmittag (22.05.2026) in einem Elektronikfachmarkt in der Heinrichstraße in Gera einen WLAN-Router samt Zubehör im Wert von knapp 800 Euro. Als der Täter den Markt verlassen wollte, löste die Warensicherungsanlage Alarm aus. Der Mann flüchtete daraufhin aus den Gera Arcaden und wurde von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes verfolgt. Während der Flucht ließ er den mit dem Diebesgut gefüllten Rucksack zurück und entkam daraufhin unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter machen können, werden gebeten sich in der Dienststelle zu melden. (DL)

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