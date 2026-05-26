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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Beschädigtes Fahrzeug nach Wurf aus Fenster (0127398/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Samstagabend (23.05.2026) kam es in der Straße Siebenhitze zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Eine 49-jährige Frau warf gegen 19:50 Uhr eine Glasscheibe aus einem Fenster, welche auf ein darunter abgestelltes Fahrzeug fiel. Dabei wurden das Fahrzeugdach, die Seitenscheibe sowie der Lack beschädigt. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei wurde informiert und leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Ein Atemalkoholtest bei der Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,30 Promille. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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