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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisster 58-Jähriger nach großem Polizeieinsatz wohlbehalten aufgefunden

Gera (ots)

Gera. Ein 58-jähriger Mann aus einer Wohneinrichtung in der Prof.-Simmel-Straße in Gera wurde am Montagvormittag (25.05.2026) als vermisst gemeldet. Der Mann war bereits seit Sonntagnachmittag abgängig, leidet an Demenz und Orientierungslosigkeit. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung starker Polizeikräfte, eines Polizeihubschraubers, polizeilichen Fährtenhunden sowie Flächensuchhunden des ASB führten schließlich zum Erfolg. Der Vermisste konnte gegen 16:23 Uhr im Bereich Elster / Zoitzbergstraße wohlbehalten aufgefunden werden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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