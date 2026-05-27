PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Firmengelände - Verfassungsfeindliche Symbole hinterlassen (0128832/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 23.05.2026 bis zum 26.05.2026 gewaltsam in das Gelände einer Sicherheits- und Trainingsgesellschaft in der Brunnenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich mittels Werkzeugen Zutritt zu mehreren Gebäuden und verursachten dabei erhebliche Sachschäden an Türen, Fenstern und Fensterrahmen. Zudem wurden Wände und Gegenstände mit Farbschmierereien versehen. Hierbei brachten die Täter unter anderem verfassungswidrige Symbole sowie beleidigende Schriftzüge an. Aus den Objekten entwendeten sie verschiedene Ausbildungsmaterialien, Gartenwerkzeuge, einen Beamer sowie weitere Gegenstände. Der Beuteschaden und der angerichtete Sachschaden dürfte jeweils einen fünfstelligen Wert erreichen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0128832/2026 über Telefon 0365 8234-1465 entgegengenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:20

    LPI-G: (G) Vermisster 58-Jähriger nach großem Polizeieinsatz wohlbehalten aufgefunden

    Gera (ots) - Gera. Ein 58-jähriger Mann aus einer Wohneinrichtung in der Prof.-Simmel-Straße in Gera wurde am Montagvormittag (25.05.2026) als vermisst gemeldet. Der Mann war bereits seit Sonntagnachmittag abgängig, leidet an Demenz und Orientierungslosigkeit. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung starker Polizeikräfte, eines Polizeihubschraubers, ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:17

    LPI-G: (G) Betrunken mit Pkw unterwegs (0128047/2026)

    Gera (ots) - Gera. Polizeibeamte kontrollierten am frühen Montagmorgen (25.05.2026) gegen 04:15 Uhr einen 59-jährigen Mazda-Fahrer in der Siemensstraße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Es erfolgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:13

    LPI-G: (G) Ladendieb flüchtet ohne Beute (0127398/2026)

    Gera (ots) - Gera. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Freitagnachmittag (22.05.2026) in einem Elektronikfachmarkt in der Heinrichstraße in Gera einen WLAN-Router samt Zubehör im Wert von knapp 800 Euro. Als der Täter den Markt verlassen wollte, löste die Warensicherungsanlage Alarm aus. Der Mann flüchtete daraufhin aus den Gera Arcaden und wurde von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes verfolgt. Während ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren