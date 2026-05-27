Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Firmengelände - Verfassungsfeindliche Symbole hinterlassen (0128832/2026)

Greiz (ots)

Ronneburg. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum vom 23.05.2026 bis zum 26.05.2026 gewaltsam in das Gelände einer Sicherheits- und Trainingsgesellschaft in der Brunnenstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich mittels Werkzeugen Zutritt zu mehreren Gebäuden und verursachten dabei erhebliche Sachschäden an Türen, Fenstern und Fensterrahmen. Zudem wurden Wände und Gegenstände mit Farbschmierereien versehen. Hierbei brachten die Täter unter anderem verfassungswidrige Symbole sowie beleidigende Schriftzüge an. Aus den Objekten entwendeten sie verschiedene Ausbildungsmaterialien, Gartenwerkzeuge, einen Beamer sowie weitere Gegenstände. Der Beuteschaden und der angerichtete Sachschaden dürfte jeweils einen fünfstelligen Wert erreichen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Bezugsnummer 0128832/2026 über Telefon 0365 8234-1465 entgegengenommen. (DL)

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