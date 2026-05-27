Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall (0129632/2026)

Greiz (ots)

Hohenölsen/Zickra. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L1083 zur B92 wurden am Dienstagnachmittag (26.05.2026) zwei Personen leicht verletzt. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte gegen 13:25 Uhr, die B92 aus Richtung Hohenölsen kommend in Richtung Zickra zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße fahrenden 46-jährigen Pkw-Fahrers. Infolge der Kollision wurden beide Männer leicht verletzt. An einem der beteiligten Fahrzeuge entstand ein Brand im Heckbereich, der noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Polizeibeamte gelöscht werden konnte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei Greiz hat den Unfall vor Ort aufgenommen. (DL)

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