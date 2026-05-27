Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen (0129040/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Eine 75-jährige Fahrradfahrerin wurde am Donnerstagvormittag (26.06.2026) bei einem Sturz in der Crimmitschauer Straße schwer verletzt. Die Frau war gegen 09:45 Uhr in Richtung Markt unterwegs, als sie zu Fall kam und Kopfverletzungen erlitt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Altenburger Land gebracht. Bislang ist unklar, ob ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu der Bezugsnummer 0129040/2026 bei der Polizei Altenburger Land unter 03447 471-0 zu melden. (DL)

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