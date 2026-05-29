PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Friedhofsgebäude (0131388/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. Zwischen dem 27.05.2026 und dem 28.05.2026 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen des örtlichen Friedhofs und brachen dazu den Verschlag auf. Was auch immer der oder die Täter zu finden hofften erfüllte sich wohl nicht, denn entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro. Die Polizei Altenburger Land sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 07:07

    LPI-G: (LK GRZ) Brand auf Mülldeponie verursacht Sachschaden (0132243/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Auf dem Gelände einer Mülldeponie in Untitz kam es am Mittwochabend (28.05.2026) zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 19:42 Uhr ein etwa 20 mal 20 Meter großer Restmüllhaufen in Brand. In der Folge griff das Feuer auf einen Container über. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 07:04

    LPI-G: (G) Unbekannte Substanz verursacht Feuerwehr- und Polizeieinsatz (0132259/2026)

    Gera (ots) - Gera. In der Erfurtstraße in Gera kam es am Donnerstagabend (29.05.2026) zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 22:35 Uhr wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter eine nicht identifizierte Substanz auf einer Grünfläche ausbrachten, die dort eine Brandreaktion auslöste. Ein Zeuge bemerkte die Rauchentwicklung und versuchte die ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 07:52

    LPI-G: (LK GRZ) Schwerverletzter Kradfahrer nach Frontalzusammenstoß (0130741/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Mittwochnachmittag (27.05.2026) kam es gegen 15:35 Uhr auf der K523 zwischen der B175 und Zschorta zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr die Strecke in Richtung Zschorta, als er in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geriet und frontal mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren