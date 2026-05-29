Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Friedhofsgebäude (0131388/2026)

Altenburg (ots)

Windischleuba. Zwischen dem 27.05.2026 und dem 28.05.2026 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen des örtlichen Friedhofs und brachen dazu den Verschlag auf. Was auch immer der oder die Täter zu finden hofften erfüllte sich wohl nicht, denn entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro. Die Polizei Altenburger Land sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (DL)

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