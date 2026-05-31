LPI-G: (LK GRZ) Schwer verletzter Junge nach Hundebiss
Greiz (ots)
Greiz. Am Freitag gegen 15:45 Uhr kamen Polizei und Rettungsdienst in der Brückenstraße in Greiz zum Einsatz. Dort wurde ein 5-jähriger Junge durch einen Hund mehrfach ins Gesicht gebissen. Der Junge musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins KKH Greiz eingeliefert werden. Gegen den Hundehalter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. <OK>
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