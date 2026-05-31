LPI-G: (LK GRZ) Schwer verletzter Junge nach Hundebiss

Gera (ots) - Am Samstagabend fühlten sich mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhaus im Geraer Stadtteil Pforten durch laute Musik in ihrer Ruhe gestört und informierten daher den Inspektionsdienst Gera. Bei Eintreffen konnten die Beamten die sehr laute Musik ebenfalls wahrnehmen. Nach Rücksprache mit diversen Bewohnern wurde bekannt, dass auch Lieder mit verfassungsfeindlichen Parolen abgespielt wurden. In einem ...

mehr