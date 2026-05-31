Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit drei Verletzten (0133691/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am Samstag, den 30.05.2026 kam es gegen 15:30 Uhr auf der L1087, auf Höhe der Ortslage Auma-Weidatal zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem die drei Insassen des verunfallten PKW, darunter ein einjähriges Kind verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Grund des Unfalls, war vermutlich Sekundenschlaf des 20-jährigen Fahrers, in dessen Folge dieser in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, den Straßengraben durchfuhr, mit einem Zaun kollidierte und schlussendlich an einem Baum zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstanden starke Schäden, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. <MS>

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