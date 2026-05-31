Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Greiz (ots)

Greiz. Am 30.05.2026 konnten Polizeibeamte der PI Greiz im Rahmen von Kontrollen innerhalb von lediglich zwei Stunden im Stadtgebiet Greiz zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz feststellen. Hierbei konnten jeweils geringe Mengen Crystal bei, zum einen, einem 46-jährigen Mann und zum anderem bei einem 35-jährigen aufgefunden werden. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und das Betäubungsmittel beschlagnahmt. <MS>

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