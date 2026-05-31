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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit Verletzen und hohem Sachschaden (0133549/2026)

Gera (ots)

Am Samstagmittag wurde der Rettungsleitstelle ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw im Bereich der Weststraße in Ronneburg gemeldet. Neben den Rettungskräften waren auch mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Gera im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Herr mit seinem Fahrzeug von der Weststraße auf die L1362 in Richtung Gera abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw des 76-jährigen Vorfahrtsberechtigten, welcher aus Richtung Gera in Richtung Ronneburg fuhr, sodass es zur Kollision kam. Die beiden Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, aber zur weiteren Behandlung ins SRH Klinikum verbracht. An den Pkw´s entstand ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Straße für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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