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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Altenburger Land) Unfallflucht - Zeugen gesucht (0132728/2026)

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 29.05.2026 ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Roßplan ein Verkehrsunfall als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem ebenfalls dort geparkten Pkw Skoda Octavia kollidiert und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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