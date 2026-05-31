LPI-G: (LK Altenburger Land) Unfallflucht - Zeugen gesucht (0132728/2026)
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 29.05.2026 ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr auf dem Roßplan ein Verkehrsunfall als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem ebenfalls dort geparkten Pkw Skoda Octavia kollidiert und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Hinweise telefonisch unter der Telefonnummer 03447/4710 entgegen.
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