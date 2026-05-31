LPI-G: (LK Altenburger Land) Motorradfahrer gestürzt (0133498/2026)

Gera (ots) - Am Samstagmittag wurde der Rettungsleitstelle ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw im Bereich der Weststraße in Ronneburg gemeldet. Neben den Rettungskräften waren auch mehrere Streifenwagen des Inspektionsdienstes Gera im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Herr mit seinem Fahrzeug von der Weststraße auf die L1362 in ...

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