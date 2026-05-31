LPI-G: (LK Altenburger Land) Motorradfahrer gestürzt (0133498/2026)
Altenburger Land (ots)
Altenburg: Am 30.05.2026 kam gegen 09:0 Uhr auf der Ortsumfahrung Altenburg ein 63-jähriger mit seiner MZ, vermutlich aufgrund eines Reifenschadens, zu Fall. Dabei wurden sowohl er als auch seine 63-jährige Sozia leicht verletzt. Am Krad entstand leichter Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell