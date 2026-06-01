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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Versuchter Zigarettenautomat-Diebstahl (0133453/2026)

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain. Bis zum Morgen des 30. Mai 2026 versuchten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aus der Erde zu ziehen. Spuren am Tatort deuten auf den Einsatz eines größeren Fahrzeugs hin. Der Versuch scheiterte offenbar, aber der Standfuß wurde beschädigt und Schaden von etwa 250 Euro angerichtet. Der Automat steht nun schief, die Halterung ist lose. Die Polizei Altenburger Land hat Ermittlungen eingeleitet und die Eigentümerfirma verständigt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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