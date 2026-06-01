LPI-G: (G) Brand im alten Krankenhaus (0133300/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 29. Mai wurde eine Zwischendecke im leerstehenden Gebäudekomplex des alten Krankenhauses in der Untermhäuser Straße in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Das Ausmaß des Schadens ist derzeit nicht bezifferbar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (DL)
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