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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand im alten Krankenhaus (0133300/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 29. Mai wurde eine Zwischendecke im leerstehenden Gebäudekomplex des alten Krankenhauses in der Untermhäuser Straße in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Das Ausmaß des Schadens ist derzeit nicht bezifferbar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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