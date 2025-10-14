Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Reutlingen, Unfall in der Stuhlsteige

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In der Oberamteistraße hat in der Zeit zwischen Montag, 18.45 Uhr, und Dienstag, zehn Uhr, ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren eines Geschäfts und entwendete dort nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf schätzungsweise 500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Pfullingen (RT): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Stuhlsteige am Dienstagmorgen gewesen sein. Ein 46-Jähriger war gegen 8.45 Uhr mit seinem Audi Q5 mit Anhänger auf der L382 von Sonnenbühl kommend, die Steige abwärts in Richtung Pfullingen unterwegs. Weil er seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte und zu schnell unterwegs war, brach in der Haarnadelkurve im oberen Bereich der Steige sein Anhänger nach links aus. In der Folge kam das Gespann nach links von der Fahrbahn ab, der Anhänger kippte auf die Seite und der Audi wurde um 180 Grad gedreht. Verletzt wurde niemand. Da der Anhänger mit einem kleinen Cargo-Container beladen war, der vor einer Bergung umgeladen werden musste, gestaltete sich diese schwierig. Letztendlich waren drei Abschleppfahrzeuge zur Bergung von Fahrzeug, Anhänger und Container erforderlich, weshalb die Stuhlsteige für eine knappe Stunde komplett gesperrt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro für den Audi und etwa 3.000 Euro für den Anhänger geschätzt. Ein bei dem Unfall beschädigter Leitpfosten dürfte mit zirka 200 Euro zu Buche schlagen. (cw)

