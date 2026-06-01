Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Alkoholfahrt verursacht Unfall (0133310/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Abend des 29. Mai gegen 22:20 Uhr verursachte ein 21-jähriger VW-Fahrer einen Zusammenstoß mit einem Ford Focus. Die beiden Fahrzeuge standen hintereinander an einer roten Ampel im Bereich der Gebrüder-Häußler-Straße Ecke Neue Straße, als der 21-Jährige von der Bremse abgerutscht sei und dadurch gegen das Fahrzeug vor ihm fuhr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,18 Promille. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. (DL)

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