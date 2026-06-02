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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Erneut Opfer eines Anlagebetruges geworden (0135153/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 78-jähriger Mann aus Gera erstattete bei der Kriminalpolizei Anzeige wegen eines weiteren Anlagebetruges. Der Geschädigte war bereits im vergangenen Jahr Opfer einer Betrugsstraftat geworden und hatte dabei einen hohen finanziellen Schaden erlitten.

Anfang März dieses Jahres informierte sich der Senior im Internet über Möglichkeiten, sein verlorenes Geld zurückzuerhalten. Dabei stieß er auf ein Video, in dem vermeintlich für eine sichere Geldanlage geworben wurde. In der Folge investierte er rund 45.000 Euro in eine angebliche Anlageplattform. Eine Auszahlung des investierten Geldes erfolgte jedoch nicht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde dem Geschädigten erläutert, dass sowohl die genutzte Internetplattform als auch weitere Kontaktaufnahmen im Zusammenhang mit einer angeblichen Rückerstattung seines zuvor verlorenen Vermögens betrügerisch sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor vermeintlich lukrativen Geldanlagen im Internet sowie vor Versprechen zur Rückholung bereits verlorener Gelder. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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