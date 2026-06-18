Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Fahrradcodieraktion der Polizei

Anmeldung erforderlich

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Erbach (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Die Polizei Erbach lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein:

Wann: 16. Juli 2026, 9.00 bis 15.00 Uhr

Wo: Polizeistation Erbach, Neue Lustgartenstraße 7, 64711 Erbach

Zur besseren Planung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese wird am 7. Juli 2026, in der Zeit von 9.00 - 13.00 Uhr, bei der Schutzfrau vor Ort der Polizei Erbach, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Telefonnummer 06062 / 953 659 entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, bei der Voranmeldung bereits erforderliche Daten zur Person bereit zu halten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig.

Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder und Kinderfahrräder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 16. Juli 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Südhessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

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