PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Königstädten: Betrug bei E-Scooter Verkauf
Person täuscht Probefahrt vor

Rüsselsheim am Main (ots)

Im Zusammenhang mit einem E-Scooter Verkauf kam es zu einem Betrug, bei dem eine Person offenbar ein Kaufinteresse nur vortäuschte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine männliche Person am Donnerstag (18.6.) gegen 13:30 Uhr, zunächst den Eindruck erweckt, den E-Scooter lediglich testen und anschließend wieder zurückgeben zu wollen. Um die Täuschung zu untermauern, führte die Person einen präparierten Gegenstand mit, der einen vermeintlichen Wert suggerieren sollte. Der E-Scooter wurde im Anschluss nicht wie vereinbart zurückgegeben.

Die Person wird als männlich, etwa 14 bis 20 Jahre alt, schlank und zwischen 1,61 und 1,70 Meter groß beschrieben. Sie trug graue Kleidung und entfernte sich nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 06151 / 969 0 entgegen,

Die Polizei warnt: Beim privaten Verkauf von E-Scootern, Fahrrädern oder anderen wertvollen Gegenständen kann es zu Betrugsversuchen kommen. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren:

   - Übergaben möglichst an gut beleuchteten, öffentlichen Orten 
     durchführen, idealerweise nicht allein.
   - Probefahrten nur begleiten und den Ausweis der interessierten 
     Person vorab kontrollieren sowie fotografisch festhalten.
   - Keine Herausgabe von Fahrzeugen oder Wertgegenständen ohne 
     vollständige und sichere Bezahlung.
   - Vorsicht bei ungewöhnlichen Zahlungsmethoden oder auffälligen 
     "Sicherheitsleistungen" wie Taschen oder vermeintlichen 
     Pfandgegenständen.
   - Auf das eigene Bauchgefühl achten: Wirkt eine Situation unsicher
     oder widersprüchlich, sollte der Verkauf abgebrochen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 18:05

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Lorsch gesucht

    Lorsch (ots) - Am Donnerstag den 18.06. zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es in der Kirchstraße (Höhe Hausnummer 7) auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (grauer Audi) war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz geparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den grauen Audi vermutlich beim Ein-/Ausparken. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:12

    POL-DA: Lampertheim: 16-Jähriger wieder da / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Lampertheim (ots) - Der seit dem 10. Mai 2026 vermisste 16-jährige John Luca S. (wir haben berichtet) wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. An die Medien: Es wird gebeten, das im Rahmen der Fahndung verwendete Foto des Jugendlichen wieder zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren