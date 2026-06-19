Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Königstädten: Betrug bei E-Scooter Verkauf

Person täuscht Probefahrt vor

Rüsselsheim am Main (ots)

Im Zusammenhang mit einem E-Scooter Verkauf kam es zu einem Betrug, bei dem eine Person offenbar ein Kaufinteresse nur vortäuschte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine männliche Person am Donnerstag (18.6.) gegen 13:30 Uhr, zunächst den Eindruck erweckt, den E-Scooter lediglich testen und anschließend wieder zurückgeben zu wollen. Um die Täuschung zu untermauern, führte die Person einen präparierten Gegenstand mit, der einen vermeintlichen Wert suggerieren sollte. Der E-Scooter wurde im Anschluss nicht wie vereinbart zurückgegeben.

Die Person wird als männlich, etwa 14 bis 20 Jahre alt, schlank und zwischen 1,61 und 1,70 Meter groß beschrieben. Sie trug graue Kleidung und entfernte sich nach dem Vorfall in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter 06151 / 969 0 entgegen,

Die Polizei warnt: Beim privaten Verkauf von E-Scootern, Fahrrädern oder anderen wertvollen Gegenständen kann es zu Betrugsversuchen kommen. Mit ein paar einfachen Vorsichtsmaßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren:

- Übergaben möglichst an gut beleuchteten, öffentlichen Orten durchführen, idealerweise nicht allein. - Probefahrten nur begleiten und den Ausweis der interessierten Person vorab kontrollieren sowie fotografisch festhalten. - Keine Herausgabe von Fahrzeugen oder Wertgegenständen ohne vollständige und sichere Bezahlung. - Vorsicht bei ungewöhnlichen Zahlungsmethoden oder auffälligen "Sicherheitsleistungen" wie Taschen oder vermeintlichen Pfandgegenständen. - Auf das eigene Bauchgefühl achten: Wirkt eine Situation unsicher oder widersprüchlich, sollte der Verkauf abgebrochen werden.

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