Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Bargeld aus Tasche von Seniorin entwendet

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Kriminelle hatten am Donnerstagvormittag (18.6.) im Parkhaus eines Einkaufcenters auf dem Luisenplatz nichts Gutes im Sinn. Gegen 11.30 Uhr sprach nach derzeitigen Erkenntnissen ein Unbekannter eine 84-jährige Seniorin an und lenkte sie ab. Dies nutzte ein weiterer Unbekannter und erbeutete aus ihrer Geldbörse, welche sich in ihrer Handtasche befand, unter anderem Bargeld. Das kriminelle Duo flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Einer der Unbekannten soll zwischen 30 und 40 Jahren alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlanker Statur sein. Zudem soll er mit einem hellblauen Hemd bekleidet gewesen sein.

Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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