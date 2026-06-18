Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochnachmittag (17. Juni) kam es auf der Bonner Straße (Bundesstraße 56) in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus Königswinter mit ihrem Fiat die Bonner Straße in Richtung Siegburg. In Höhe der Hausnummer 196 musste sie verkehrsbedingt bremsen und anhalten. Hinter ihr stoppte eine 40-jährige Kölnerin mit ihrem BMW. Ein 57-jähriger Fahrer eines Nissans bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden BMW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW auf den Fiat geschoben, wodurch die 23-Jährige und der 57-Jährige leicht verletzt wurden.

Nach medizinischer Behandlung an der Unfallstelle wurde der Nissan-Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 23-Jährige verzichtete auf die Mitnahme ins Krankenhaus.

Alle Pkw wurden beschädigt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der 57-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Re)

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