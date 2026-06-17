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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Transporter
Bordcomputer und Navigationsgerät weg

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (16. Juni) meldete ein 34-Jähriger in Troisdorf bei der Polizei einen Diebstahl aus seinem Kraftfahrzeug. Der Mann gab an, den Mercedes-Benz bereits am 04. Juni gegen 20:00 Uhr in Troisdorf-Oberlar am Gertrudenweg in Höhe der Hausnummer 14 abgestellt zu haben. Als er am 16. Juni wieder zu seinem Sprinter kam, entdeckte er den Diebstahl. Die Seitenscheibe lag neben dem Fahrzeug im Gras. Aus dem Innenraum waren das festverbaute Navigationsgerät sowie der Bordcomputer ausgebaut. Von beiden Teilen fehlt jede Spur. Der Sachschaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder zum Verbleib der Beute geben kann, wird gebeten sich unter 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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