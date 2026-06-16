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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugenaufruf

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16. Juni) brachen bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Kölner Straße in der Troisdorfer Innenstadt ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Gegen 03:15 Uhr wurde ein Anwohner durch laute Geräusche sowie der ausgelösten Alarmanlage geweckt. Als er aus dem Fenster sah, beobachtete er vier dunkel gekleidete Personen, die aus dem Geschäft nahe des Ursulaplatzes flüchteten und in einen weißen Audi mit ausländischem Kennzeichen stiegen. Das Fahrzeug war am Rand der Fußgängerzone geparkt.

Sofort entsandte Polizeikräfte stellten vor Ort fest, dass die Eingangstür des Juweliergeschäfts aufgehebelt worden war. Nach ersten Erkenntnissen blieben die Vitrinen im Innenraum unbeschädigt. Aus dem Schaufensterbereich entwendeten die Täter dort ausgestellten Schmuck. Die Geschäftsinhaberin schätzt den Wert der Beute auf rund 20.000 Euro. Welche Schmuckstücke im Einzelnen entwendet wurden, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht abschließend benannt werden.

Trotz Fahndungsmaßnahmen gelang den Tatverdächtigen bislang die Flucht.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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