Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: PKW Brand an der Mendener Straße

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Iserlohn (ots)

Um 17:02 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem PKW Brand in die Mendener Straße gerufen. In einem Hinterhof war ein PKW in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Motorraum des PKW in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter PA konnte das Feuer schnell mit einem C-Rohr unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden letzte Glutnester mit Schaum abgelöscht und das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Während der Löscharbeiten war ein Teil der Mendener Straße gesperrt. Die mitalarmierten Kräfte der Löschgruppe Obergrüne konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug und der Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr.

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