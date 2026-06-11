FW-MK: PKW Brand an der Mendener Straße
Iserlohn (ots)
Um 17:02 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem PKW Brand in die Mendener Straße gerufen. In einem Hinterhof war ein PKW in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Motorraum des PKW in voller Ausdehnung. Ein Trupp unter PA konnte das Feuer schnell mit einem C-Rohr unter Kontrolle bringen. Anschließend wurden letzte Glutnester mit Schaum abgelöscht und das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.
Während der Löscharbeiten war ein Teil der Mendener Straße gesperrt. Die mitalarmierten Kräfte der Löschgruppe Obergrüne konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug, das Tanklöschfahrzeug und der Einsatzleitwagen der Berufsfeuerwehr.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Iserlohn
Jonas Nolte
Telefon: 02371 8066
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn
Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell