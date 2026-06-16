Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geräteschuppen auf Friedhof in Lohmar aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Lohmar (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (12. Juni) und Montag (15. Juni) kam es zu einem Einbruch in einen Geräteschuppen auf dem Friedhof an der Kirchstraße in Lohmar.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu dem Schuppen und entwendeten mehrere Gartenwerkzeuge sowie Schlüssel von Arbeitsmaschinen. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aufgrund des Umfangs des Diebesguts wird derzeit davon ausgegangen, dass für den Abtransport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt wurde.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofs beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 bei der Polizei zu melden. (Re)

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