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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fundsache aus Schwimmbad entwendet

Bad Dürkheim (ots)

Am 16.05.2026, gegen 19:00 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zum Salinarium gerufen, nachdem ein Mann mit einer fremden Jeans herumgelaufen war. Der Mann führte zudem den Geldbeutel des anderen Gastes bei sich, verweigerte jedoch die Herausgabe der Gegenstände.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wurde der Geldbeutel in der Jackentasche des alkoholisierten Tatverdächtigen aufgefunden. Die Jeans sowie der Geldbeutel wurden dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Geschädigte die Gegenstände zuvor in einer Umkleidekabine vergessen hatte. Sie waren als Fundsache abgegeben und anschließend aus dem Fundsachenbereich entwendet worden.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, persönliche Gegenstände in öffentlichen Einrichtungen stets im Blick zu behalten und Fundsachen aus-schließlich über das Personal abzugeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
PK Ahr
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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