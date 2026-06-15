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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit gestohlenen Kennzeichen, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Siegburg (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend (12. Juni) stellten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Sieg mehrere Verstöße bei zwei Fahrzeugführern fest.

Gegen 19:15 Uhr befanden sich die Beamten auf der Aulgasse in Siegburg, als ihnen ein Audi A4 sowie ein 3er BMW auffielen, die augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand zueinander unterwegs waren. Die Polizeikräfte entschlossen sich daraufhin, die beiden Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen.

Die Fahrt führte über die Bundesstraße 484 in Richtung Lohmar. Auf der Straße "Im Alten Hof" im Lohmarer Ortsteil Ellhausen hielten die Fahrzeuge schließlich an und konnten kontrolliert werden.

Der 25-jährige Fahrer des Audi A4 aus Siegburg räumte gegenüber den Beamten ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der 25-Jährige keinen Eigentumsnachweis für den Audi vorlegen konnte, wurde das Fahrzeug zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Auch der 18-jährige Fahrer des BMW gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren ebenfalls als gestohlen gemeldet. Da auch er keinen Eigentumsnachweis für den Pkw vorlegen konnte, wurde der BMW sichergestellt.

Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Urkundenfälschung eingeleitet. Der 25-Jährige muss sich darüber hinaus wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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