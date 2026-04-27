Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht - #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Bereits am Freitagmorgen (24.04.2026) ist es zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto gekommen. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Ein 36-Jähriger war gegen 11:10 Uhr auf der Bühlstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Siegtalstraße bog er nach links in diese ein. Gleichzeitig bog ein bislang unbekannter PKW-Fahrer ebenfalls in die Siegtalstraße ein und übersah dabei den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der PKW touchierte den 36-Jährigen, so dass dieser die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Boden fiel.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem PKW um einen Kleinwagen in orange-metallic. Nach dem Sturz des 36-Jährigen soll außerdem ein unbeteiligter angehalten haben und dem Fahrradfahrer Hilfe angeboten haben.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

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