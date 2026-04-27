Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit Alkohol am Steuer: 20-jähriger Polo-Fahrer stürzt Böschung herunter #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.04.2026) ist es auf der Freiengründer Straße in Eiserfeld zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 20-Jähriger gegen 02:15 Uhr in seinem Polo auf der Freiengründer Straße in Richtung Eiserfeld unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er fuhr zunächst über einen Grünstreifen. Dabei überfuhr er ein Straßenschild und einen Leitpfosten. Anschließend touchierte er einen geparkten Van, durchbrach eine Umzäunung eines Parkplatzes und stürzte an-schließend eine Böschung hinab. Der Grund für die "wilde" Fahrt des jungen Mannes könnte in seiner Alkoholisierung gelegen haben. Ein Vortest bescheinigte einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Der junge Mann wurde ins Marienkrankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen nach verletzte er sich bei dem Unfall leicht. Ein Arzt entnahm ihm dort zwei Blutproben.

Die Beamten stellten den Polo, den Van und den Führerschein des 20-Jährigen sicher.

Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 24.000 Euro.

Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige. Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

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