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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank Zeugenhinweis: Polizei stellte Diebe #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am Freitagmittag (24.04.2026) ist es Polizisten dank eines Zeugenhinweises gelungen, Diebe zu stellen.

Gegen 13:30 Uhr meldete sich ein 65-Jähriger auf hiesiger Leitstelle und machte Angaben zu einem Diebstahl von Baumaterialien im Baumschulenweg in Weidenau. Die Beamten konnten kurze Zeit später einen weißen Transporter im Bereich Stockweg/ Giersbergstraße feststellen. Bei einer anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden sie auf der Ladefläche das besagte Diebesgut. Die Beamten nahmen zwei 16 und 18 Jahre alte Männer zur Identitätsfeststellung mit auf die Polizeiwache. Die Ermittlungen ergaben, dass der 18-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Transporter mit dem Diebesgut stellten die Polizisten sicher. Sowohl die Kriminalpolizei, als auch das Verkehrskommissariat haben die weitere Bearbeitung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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