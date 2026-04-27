Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Spielothek - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.04.2026) ist in eine Spielothek an der Weidenauer Straße eingebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter gegen 02:40 Uhr auf der Rückseite des Objekts gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort brachen sie einen Automaten auf und entwendeten die Geldkassette. Die Höhe des Beuteschadens ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

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