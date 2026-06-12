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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrt missachtet - Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Eitorf (ots)

Am Donnerstagmittag (11. Juni) ereignete sich im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Spinnerweg in Eitorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein 61-jähriger Mann verletzt wurde.

Gegen 13:00 Uhr befuhr der 61-jährige Eitorfer mit seinem Renault die Bahnhofstraße aus Richtung Eitorf-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Eitorf-Bach. Zeitgleich war eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Buchholz (Westerwald) mit ihrem Toyota auf dem Spinnerweg unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Renault-Fahrer.

Der 61-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Toyota-Fahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen die 18-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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