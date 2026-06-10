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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkoholeinfluss mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagabend (09. Juni) gegen 22:30 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis über eine verdächtige Person im Bereich der Bonner Straße / Sandstraße in Sankt Augustin informiert.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann im Bereich der dortigen Fahrradständer an einem Fahrrad zog und rüttelte, bis es ihm schließlich gelang, dieses vom Fahrradständer zu entfernen. Anschließend setzte sich die Person auf das Zweirad und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich der Kreuzung Rathausallee / Siegburger Straße / Einsteinstraße antreffen. Der 38-jährige Sankt Augustiner war noch im Besitz des Fahrrads.

Bei der Kontrolle konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis für das Zweirad vorlegen. Zudem räumte er ein, zuvor Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis.

Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls sowie wegen des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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