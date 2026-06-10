Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Hennef (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 (B 8) in Hennef-Käsberg ist am Dienstagabend (09. Juni) ein 48-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.

Gegen 19:00 Uhr befuhr der Mann mit seinem Toyota die B 8 aus Richtung der Bundesautobahn 560 kommend in Fahrtrichtung Hennef-Uckerath. Nach Angaben mehrerer Zeugen musste ein vor ihm fahrender Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 48-Jährige nach rechts aus.

Dabei kam der Toyota von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Toyota war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

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