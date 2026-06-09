Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Troisdorf (ots)

Ein Senior aus Troisdorf ist am Montagmittag (08. Juni) Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Unbekannte Täter erbeuteten dabei mehr als 3.000 Euro.

Gegen 13:00 Uhr erhielt der Geschädigte einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstituts ausgab. Der Anrufer behauptete, eine fremde Person versuche unberechtigt Geld vom Konto des Seniors abzubuchen. Um diese Abbuchungen zu verhindern, müsse der Kontoinhaber eine Bestätigung über seine Foto-TAN-App vornehmen.

Der Troisdorfer folgte den Anweisungen des angeblichen Bankmitarbeiters und bestätigte den Vorgang über die App. Anschließend beendete der Unbekannte das Gespräch.

Kurze Zeit später stellte der Senior fest, dass er tatsächlich einer Überweisung zugestimmt hatte. Insgesamt wurden mehr als 3.000 Euro von seinem Konto abgebucht. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Kriminelle geben sich am Telefon häufig als Mitarbeitende von Banken oder anderen Institutionen aus, um ihre Opfer zur Freigabe von Überweisungen oder zur Herausgabe sensibler Daten zu bewegen.

Die Polizei rät:

- Bankmitarbeitende fordern telefonisch niemals zur Freigabe von Überweisungen oder zur Preisgabe von Zugangsdaten auf. - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort. - Nehmen Sie bei Zweifeln selbst Kontakt zu Ihrer Bank auf und nutzen Sie hierfür ausschließlich die Ihnen bekannten Servicenummern.

Informieren Sie umgehend die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugsversuchs geworden sind oder bereits eine Transaktion freigegeben haben. (Re)

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