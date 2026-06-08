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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hochwertige Armbanduhr geraubt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niederkassel (ots)

Am Samstagabend (06. Juni) wurde ein 50-jähriger Mann bei einem Raubdelikt am Salierweg in Niederkassel leicht verletzt. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten eine hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte seine silberne Armbanduhr der Marke Rolex auf einer Internet-Verkaufsplattform inseriert. Ein bislang unbekannter Interessent nahm daraufhin Kontakt zu ihm auf. Nachdem man sich auf einen Kaufpreis von rund 7.000 Euro geeinigt hatte, wurde für Samstagabend ein Treffen zur Übergabe vereinbart.

Gegen 22:15 Uhr erschienen zwei unbekannte Männer mit einem Pkw am vereinbarten Treffpunkt vor einem Mehrfamilienhaus am Salierweg. Der Geschädigte übergab einem der Männer die Armbanduhr zur Begutachtung. In diesem Moment zog einer der Tatverdächtigen mutmaßlich ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche und sprühte dem 50-Jährigen ins Gesicht. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit der Armbanduhr in einem dunklen Pkw mit Hagener Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   -	Beide Männer sind etwa 20 bis 25 Jahre alt. -	Einer der 
Tatverdächtigen ist circa 175 Zentimeter groß, von schmaler Statur 
und hat kurze, dunkle, lockige Haare. Er war mit einer weiß-blauen 
Hose sowie einem weißen T-Shirt bekleidet. -	Sein Komplize ist etwa 
180 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und hat kurze Haare. Er 
trug ein graues Sweatshirt sowie eine graue Jogginghose. Auffällig 
ist eine Tätowierung im Nacken.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Personen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Salierwegs gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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