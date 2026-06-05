PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zu zweit und unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs - Blutprobe und Anzeige

Siegburg (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben am Mittwochmittag (03. Juni) auf der Luisenstraße in Siegburg zwei Personen auf einem E-Scooter kontrolliert.

Den Polizisten war aufgefallen, dass der E-Scooter entgegen der Vorschriften mit zwei Personen besetzt war. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Windeck unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin.

Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die wichtigsten Regelungen für die Nutzung von E-Scootern hin:

   -	Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. -	Für E-Scooter gelten die 
gleichen Alkoholgrenzen wie für Autofahrer. -	E-Scooter dürfen nur 
von einer Person genutzt werden. -	Gefahren werden darf auf Radwegen,
Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen. Sind diese nicht vorhanden, muss
die Fahrbahn genutzt werden. Das Befahren von Gehwegen ist nicht 
erlaubt. -	E-Scooter benötigen eine gültige Betriebserlaubnis sowie 
einen bestehenden Versicherungsschutz. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.06.2026 – 11:21

    POL-SU: Reifen gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Troisdorf (ots) - In der Nacht von Dienstag (02. Juni) auf Mittwoch (03. Juni) haben Unbekannte in Troisdorf einen kompletten Radsatz von einem hochwertigen Mercedes entwendet. Die Fahrzeughalterin hatte ihre Limousine gegen 17:30 Uhr auf einer Parkfläche an der Heerstraße abgestellt. Als sie am folgenden Morgen (03. Juni) gegen 06:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass sämtliche Räder ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:18

    POL-SU: Fahndungsrücknahme: Ladendieb schlägt elfmal zu

    Sankt Augustin (ots) - Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bat um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Tatverdächtigen (siehe Pressemitteilung vom 28.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6283628). Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Tatverdächtigen kann eingestellt werden. Die Person konnte identifiziert werden, die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. Wir bitten darum, die ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:36

    POL-SU: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

    Windeck/Eitorf (ots) - Zwischen Montag (01. Juni) und Dienstag (02. Juni), 11:00 Uhr, wurden in Windeck-Herchen sowie in zwei Ortsteilen von Eitorf insgesamt drei Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen. Betroffen waren ein Zigarettenautomat an der Siegtalstraße in Windeck-Herchen sowie zwei weitere Automaten an der Halfter Straße in Eitorf-Halft und an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren