Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungsrücknahme: Ladendieb schlägt elfmal zu

Sankt Augustin (ots)

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis bat um Mithilfe bei der Identifizierung eines unbekannten Tatverdächtigen (siehe Pressemitteilung vom 28.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6283628).

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Tatverdächtigen kann eingestellt werden. Die Person konnte identifiziert werden, die Polizei bedankt sich für Ihre Mithilfe. Wir bitten darum, die veröffentlichten Bilder zu löschen bzw. nicht weiter zu verbreiten. (Re)

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