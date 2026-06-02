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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld und Schmuck entwendet

Hennef (ots)

Die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Hauses an der Schlesische Straße in Hennef reichte Einbrechern am Montagvormittag (01. Juni 2026) aus, um Bargeld und Schmuck zu stehlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Das Ehepaar verließ nach eigenen Angaben gegen 11:00 ihr Einfamilienhaus. Als sie gegen 12:00 Uhr vom Einkaufen zurückkehrten stellten sie fest, dass in mehreren Zimmern Schränke geöffnet und durchsucht worden waren.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen der oder die Täter eine Geldkassette mit 500 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Hauseingangstür aufgehebelt wurde, um sich so Zutritt zu verschaffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an 02241 541-3521.

Kostenlose Beratungen zum Einbruchschutz bieten die Expertinnen und Experten der Kriminalpolizei in Siegburg an. Informationen sowie Terminvereinbarungen sind per E-Mail an vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02241 541-4777 möglich. #KEinbruch (fh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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