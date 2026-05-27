Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletzter Leichtkraftradfahrer auf Kradstrecke in Rönkhausen

Finnentrop (ots)

Am 27.05.2026 gegen 14:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L687 in Finnentrop Rönkhausen. In einer leichten Linkskurve verlor der 72-jährige Schmallenberger aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Dadurch geriet er nach rechts in den Grünsteifen und kam zu Fall. Er wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

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